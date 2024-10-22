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Sarıkeçili Yörükleri Kış İçin Gülnar'a Göç Etti

Sarıkeçili Yörükleri Kış İçin Gülnar'a Göç Etti
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Sarıkeçili Yörükleri, Konya'daki yaylalarda yazı geçirdikten sonra soğuk havanın etkisiyle daha ılıman bir iklim olan Mersin'in Gülnar ilçesine göç ederek kışı burada geçirecek.

Sarıkeçili Yörükleri, Konya'da kışın etkili olmasıyla çıktıkları göç yolculuğunu ılıman iklime sahip Mersin'in Gülnar ilçesinde tamamladı.

Konya'daki yaylalarda yazı geçiren Sarıkeçili Yörükleri, soğuk havanın etkisini göstermesiyle develere ve atlara yükledikleri eşyalarıyla kışı geçirecekleri daha ılıman iklime sahip Mersin'in Gülnar ilçesine gitmek için yola çıktı.

Gülnar'a ulaşan Yörükleri, ilçe Belediye Başkanı Fatih Önge yöresel şalvar giyerek karşıladı.

Önge, kendisinin de Yörük olduğunu belirterek, Yörük kültürünü her zaman yaşadıklarını ve yaşatacaklarını söyledi.

"Bugün itibariyle kışlak memleketleri Gülnar'a gelen Yörüklerimizi saygıyla selamlıyorum." diyen Önge, Yörüklerin, vatanın birliğinin temel taşı olduğunu ifade etti.

Önge, Sarıkeçili Yörüklerinin her zaman yanında olduğunu kaydederek, ilçeye yerleşecek Yörüklerin ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

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