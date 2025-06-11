Sarıkamış Yaylaları Rengarenk Çiçeklerle Kaplandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sağanak sonrası yüksek rakımlı yaylalar ve meralar rengarenk çiçeklerle kaplandı.

İlçedeki 2 bin 700 rakımlı Soğanlı ve Kızılçubuk yaylaları ile Hançerli Düzü mevkisi, sağanak sonrası papatya, sarı ve kırmızı laleler, gelincik ve birçok çiçek türüyle rengarenk oldu.

Farklı renklerdeki kelebeklerin de ortaya çıktığı bölgede, güzel manzaralar oluştu.

Hamamlı Düzü'ndeki göletlerde ise angutlar görüntülendi.

Bölgeye giden doğa fotoğrafçıları da çiçekleri ve kelebek türlerini karelerine yansıtmaya çalıştı.

Doğa fotoğrafçısı Can Akar, AA muhabirine, doğada fotoğraf çekmenin tam zamanı olduğunu belirterek, "Sarıkamış muazzam doğasını sergilemeye başladı diyebiliriz. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak doğada bulunan kelebekler, börtü böceklerin yakından detay çekimlerini yapıyoruz. Fotoğrafçılara tavsiyemiz bu anları kaçırmasınlar." diye konuştu.