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Sarıkamış'taki Bozayılar Kış Uykusuna Yattı

Sarıkamış'taki Bozayılar Kış Uykusuna Yattı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşam süren 12 bozayı, kış mevsimini uykuda geçiriyor. Bu yıl erken başlayan kar yağışı ve soğuk hava, bozayıların kasım ayında kış uykusuna girmesine sebep oldu. KuzeyDoğa Derneği, bozayıların yaşam alanlarını uydu vericileriyle takip ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarındaki ormanlarda yaşamını sürdüren ve uydu vericisiyle takip edilen 12 bozayı, kış mevsimini uykuda geçiriyor.

Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında yiyecek bulmak amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, sonbaharı da "sakin şehir" ünvanlı bu ilçenin çevresinde geçirdi.

İyi beslenip yağ depolayan ve yaklaşık 250 kilometrelik güzergahı takip ederek ekim-kasım aylarında Sarıkamış'a geri dönen bozayılardan bazıları, karın bu yıl erken yağması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle kış uykusuna kasım ayında yattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran Kuzey Doğa Derneği ekibinin 2023-2024'te takip etmeye başladığı 12 bozayının tamamı da kasım-ocak ayları arasında inlerine çekildi ve kışı uykuda geçiriyor.

"Takip ettiğimiz bozayıların tamamı kış uykusuna yattı"

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle Sarıkamış'ta bozayıları uydu vericileriyle takip ederek yaşam alanlarını incelediklerini söyledi.

Bu yıl kar yağışının erken başlamasıyla bazı bozayıların erken uyumaya başladığını, şimdilerde ise takip ettikleri tüm ayıların da kışı uykuda geçirdiğini ifade eden Çoban, "Sarıkamış'ta yoğun kış şartlarıyla birlikte 2023-2024 yılından beri takip ettiğimiz bozayıların tamam kış uykusuna yattı fakat ilçe çöplüğüne yakın bölgelerde bazı bozayıları halen aktif görebiliyoruz. Bu ayılar Sarıkamış çöplüğüne gelerek besleniyorlar." dedi.

Çoban, kış aylarında besin kaynaklarının azalması nedeniyle ayıların uykuya geçtiğini hatırlatarak, "Ormanların kenarındaki çöplük aslında hayvanlar için ekolojik bir tuzak, bazı bozayılar da kış uykusuna yatmayarak beslenmek için Sarıkamış çöplüğüne gelebiliyor. Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesiyle ortaklaşa yaptığımız çalışmada ormana yakın bölgedeki çöplüğün yavaş yavaş kapatılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem insan sağlığı için hem de bölgede yaşayan hayvan sağlığı için buranın kapatılması çok iyi olacak. KuzeyDoğa Derneği olarak buradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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