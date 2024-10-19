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Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı Besicileri Zora Soktu

Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı Besicileri Zora Soktu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aniden başlayan kar yağışı, besicilerin hayvanlarını geri getirmesine neden oldu. Çocuklar ise karın tadını çıkararak kar topu oynadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, besicilere zor anlar yaşattı.

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran kar çevreyi beyaza bürüdü. Ağaçlar, bitkiler arabaların üzeri karla kaplandı, bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

İsli mağara bölgesinde ise hayvan otlatan besiciler, aşırı kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ilçeye geri getirmek zorunda kaldı.

Çobanlardan Şeref Yıldız AA muhabirine, kar yağışının birden başladığını belirterek, "Arazideydik kar yağınca mecburen keçilerimizi ilçeye getirdik." dedi.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise millet bahçesinde kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sarıkamış kars

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