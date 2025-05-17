Sarıkamış'ta Yıldırım 6 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayhan Küçük, sağanak yağış sırasında hayvanlarını meradan toplayamadan olayın kurbanı oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Karakurt köyünde Ayhan Küçük, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkardı.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle köye dönmeye çalışan Küçük'ün hayvanlarının otladığı alanın yakınına yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel