Sarıkamış'ta Yıldırım 6 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti

Sarıkamış'ta Yıldırım 6 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayhan Küçük, sağanak yağış sırasında hayvanlarını meradan toplayamadan olayın kurbanı oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Karakurt köyünde Ayhan Küçük, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkardı.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle köye dönmeye çalışan Küçük'ün hayvanlarının otladığı alanın yakınına yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Çilingirle girdi, dehşetle karşılaştı! Buzdolabından parça parça çıktı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü

Berbere silahlı saldırıda çırak hayatını kaybetti
Süleyman Soylu'dan '86 tane terörist kaldı' sözlerini eleştirenlere yanıt

Soylu'dan "86 tane terörist kaldı" sözlerini eleştirenlere yanıt
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.