Sarıkamış'ta Yaz Spor Okulları Açılış Töreni Düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi.

Sarıkamış Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yaz kurslarına katılan çocuk ve gençler, basketbol, voleybol, futbol, kort tenisi, paten ve atletizm dallarında eğitim görecek.

Sarıkamış Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Yıldırım, açılışta, ilçede yalnızca kayak sporu değil diğer branşlarda da başarılı sporcuların yetişmesi gerektiğini söyledi.

Yaz döneminde açılan kursların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Sarıkamış kendi evlatlarını sporun her branşında en iyi şekilde yetiştirme kapasitesine sahiptir. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporun içinde sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak bizim görevimizdir. Ülkemizin ahlaklı, zeki, akıllı ve dinamik gençlere her zaman ihtiyacı vardır." dedi.

Konuşmanın ardından, branşlarında başarılı olan sporculara madalya verildi. Ayrıca daha önceden Gençlik Merkezinde eğitim gören özel sporculara da spor malzemeleri hediye edildi.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, İl Genel Meclisi üyesi Sergülen Sade, mahalle muhtarları, kurs öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.