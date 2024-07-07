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Sarıkamış'ta Yaz Mevsimi Çiçeklerle Renkleniyor

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Kars'ın Sarıkamış ilçesi kışın karla, yaz mevsiminde de çiçeklerle beyaza bürünerek ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Sarıkamış'ın dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirten vatandaşlar, çiçekleri, doğası, ormanı ve kuşlarıyla mükemmel bir yer olduğunu ifade ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kışın karla, yaz mevsiminde de çiçeklerle beyaza bürünerek ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, meralar çayırlık alanlar "kır melikesi" adıyla bilinen beyaz çiçeklerle bezendi.

Kayak merkezi bölgesi, Hançerli düzünde açan çiçekler, kelebeklerin oluşturduğu güzel görüntüler vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Vatandaşlardan Tekin Altun AA muhabirine, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzelliği olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın dünyanın en güzel yerlerinden bir olduğunu ifade eden Altun, "Kışın karlar diyarı bembeyaz turizm cenneti, yazında gördüğünüz gibi çiçeklerle doğa olarak güzel. Şu anda batıda farklı bir dünya var ama burada ayrı bir dünya güzelliği var. Çiçekleri, doğası, ormanı, kuşuyla her şeyiyle mükemmel bir yer." dedi.

Bu arada kelebeklerin, kuşların güzelleştirdiği sulak alanlarda leylekler de yiyecek aradı.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıkamış Dünya Şölen Kars Doğa Turizm Güncel Haberler

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