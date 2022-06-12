Sarıkamış'ta yağışlarla gelen soğuk hava esnafa soba yaktırdı - Haberler

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Sarıkamış'ta yağışlarla gelen soğuk hava esnafa soba yaktırdı

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Sarıkamış'ta yağışlarla gelen soğuk hava esnafa soba yaktırdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede aralıklarla başlayan yağışların bugün şiddetini arttırmasıyla bazı rögarlar tıkandı, caddelerde su taşkınları oldu, araçlar trafikte kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Vatandaşlar arabalarının üzerine karton, battaniye sererek doludan korumaya çalıştı.

Yağışlarla birlikte havanın soğumasıyla bazı esnaflar iş yerlerinde sobalarını yeniden yaktı.

Esnaflardan Zeki Yıldırım, AA muhabirine, havaların bir türlü ısınmadığını belirterek, "Bugün 12 Haziran, hala yağmur yağıyor ve 10 gündür devam ediyor. Soğuktan donuyoruz, biz de mecburen soba yakıyoruz." dedi.

Hayvanlarını meralarda otlatan çobanlara da zor anlar yaşatan yağışların, bölgede bir süre daha devam edeceği bildirildi.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

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