Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

Sarıkamış'ta Yaban Hayvanları için Yemleme Çalışması

Sarıkamış'ta Yaban Hayvanları için Yemleme Çalışması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için ormanlık alana yem bırakıldı. Ekipler, kurt, vaşak, kızıl tilki ve kuşlar için buğday ve sakatat dağıttı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ta 2 bin 200-2 bin 800 rakımda sarıçam ormanları içinde üreme ve barınma imkanı bulan kurt, vaşak, kızıl tilki ve kuşlar için yemleme çalışması yapıldı.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği, Kars Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi ve Sarıkamış Belediyesi kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, Karakurt, Düzmeşe ve Keklik Vadisi alanlarına 200 kilogram buğday, 200 kilogram sakatat, ekmek ve ot bıraktı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, kış mevsiminin kar yağışı ve soğuk havayla birlikte etkili olmaya başladığını söyledi.

Hava sıcaklığının orman içinde sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğünü ifade eden Kılıç, "Yaban hayatı açısından Sarıkamış'ta iklim şartları ağır geçtiğinden, onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece yaban hayvanları değil, sahipsiz sokak hayvanları için de yardımcı oluyoruz. Bu konuda doğa koruma ve jandarma ekiplerimiz yemleme çalışması yaptı. Belediye olarak bizler de destek oluyoruz. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
img

Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
img

Bulana 1 milyon dolar ödül var
img

Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı: Refleksimle kurtuldum, başımı da kesebilirdi
Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
3 zincir market şubesi mühürlendi
3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su da var
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle! MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi? Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? TV YAYIN AKIŞI 14 ARALIK: Bugün hangi diziler ve filmler var? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.