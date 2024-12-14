Sarıkamış'ta Yaban Hayvanları için Yemleme Çalışması

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ta 2 bin 200-2 bin 800 rakımda sarıçam ormanları içinde üreme ve barınma imkanı bulan kurt, vaşak, kızıl tilki ve kuşlar için yemleme çalışması yapıldı.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği, Kars Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi ve Sarıkamış Belediyesi kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, Karakurt, Düzmeşe ve Keklik Vadisi alanlarına 200 kilogram buğday, 200 kilogram sakatat, ekmek ve ot bıraktı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, kış mevsiminin kar yağışı ve soğuk havayla birlikte etkili olmaya başladığını söyledi.

Hava sıcaklığının orman içinde sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğünü ifade eden Kılıç, "Yaban hayatı açısından Sarıkamış'ta iklim şartları ağır geçtiğinden, onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece yaban hayvanları değil, sahipsiz sokak hayvanları için de yardımcı oluyoruz. Bu konuda doğa koruma ve jandarma ekiplerimiz yemleme çalışması yaptı. Belediye olarak bizler de destek oluyoruz. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.