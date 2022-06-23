Sarıkamış'ta vatandaşlar KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi - Haberler

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Sarıkamış'ta vatandaşlar KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Sarıkamış'ta vatandaşlar KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi

Sarıkamış ilçe merkezi ve bağlı köylerde vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı bilgilendirildi.

Sarıkamış ilçe merkezi ve bağlı köylerde vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esranur Yıldız, Dr. Kadir Güngör ve başhemşire Hatice Telli, ilçe merkezi ile köylerdeki muhtar, imam ve vatandaşlara KKKA hastalığına sebep olan kene ısırması vakalarına karşı neler yapmaları konusunda bilgi verdi.

Eğitimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Kadir Güngör Sarıkamış Hisarcık Kırım Güncel Haberler

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