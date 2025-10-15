Haberler

Sarıkamış'ta Uyuşturucu Operasyonu: Uzman Çavuş Tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uzman çavuş S.A. uyuşturucu madde ile yakalanarak tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı düzenlenen geniş çaplı bir çalışmanın parçasıydı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda takibe alınan ve ilçede görev yapan uzman çavuş S.A. (36) aracında uyuşturucu madde ile yakalandı.

Zanlının üst aramasında 2 parça halinde 36,33 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
