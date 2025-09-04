Sarıkamış'ta Traktörden Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 16 yaşındaki Eren Erdoğan, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet Yıldız idaresindeki 36 SE 413 plakalı traktör, Akkoz köyünde seyir halindeyken binme basamağında oturan 16 yaşındaki Eren Erdoğan, basamağın kırılması sonucu traktörden düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel