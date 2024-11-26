Sarıkamış'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Reşat B. idaresindeki 36 ABE 266 plakalı otomobil, Kazantaş köyü mevkisinde Erdinç A'nın kullandığı 08 ABH 821 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Eylem B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Erzurum-Kars kara yolunun bir yönü ulaşıma kapatılırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.