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Sarıkamış'ta Soğuk Hava Etkili: Arabalar Buz Tuttu

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düşerken, arabaların camları buz tuttu ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bölgedeki doğal yaşam da soğuk havadan etkilendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştü kentte, arabaların camları buz tuttu, bina çatıları ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Celal Gök, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Sabahları arabaların camları buz tutuyor. Yüksek kesimlere kar düştü, öğlene doğru hava sıcak oluyor ancak geceleri hava sıcaklığı eksilere düşüyor." dedi.

Bu arada ilçedeki bir bölgede, tilkiler ve kızıl şahinlerin arazide yiyecek araması, kuşların bitki tomurcuklarından beslenmeye çalışması görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

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