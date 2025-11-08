Sarıkamış'ta Soğuk Hava Bitkileri Kırağıyla Kapladı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle bitkiler kırağıyla kaplandı. Soğuk havalar, araç camlarını ve Keklik Vadisi'ndeki küçük göletleri de etkisi altına aldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağıyla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede, soğuk hava etkili oluyor.
Sabah saatlerinde soğukların etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, araç camları buz tuttu.
Keklik Vadisi'ndeki küçük göletler de buz tuttu.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel