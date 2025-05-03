Sarıkamış'ta Soğuk Hava Araçların Camlarını Buzla Kapladı

Sarıkamış'ta Soğuk Hava Araçların Camlarını Buzla Kapladı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu ve bazı araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar, buz tutan camları temizlemek için çalıştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bazı araçların camları buz tuttu.

İlçede aralıklarla etkili olan dolu ve sağanak yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava nedeniyle araçların camlarının buzla kaplandığı ilçede, vatandaşlar buz tutan camları temizledi.

Ahmet Turut, Sarıkamış'ta soğuk havanın etkili olduğunu belirterek "Sabah kalktığımızda arabaların camları buz tutmuştu biz de onları kazıdık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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