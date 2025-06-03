Sarıkamış'ta Şiddetli Dolu ve Sağanak Yağış
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve zor ilerleyen sürücülere neden oldu. Dolu yağışı bahçeleri beyaza bürüdü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
İlçede etkisini artıran sağanak yerini doluya bıraktı.
Aniden etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Dolu yağışıyla çayırlık alanlar ile bahçelerdeki bostanlar beyaza bürüdü.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel