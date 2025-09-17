Sarıkamış'ta Sıcak Hava Meyve Ağaçlarını Bereketlendirdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, iklim koşulları nedeniyle meyve ağaçlarında bereket yaşandı.

İlçede temmuz, ağustos aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi dolayısıyla ağaçlar, bol miktarda meyve tuttu. Bazı evlerin bahçelerinde erik, elma, armut, vişne, ve kaysı ağaçları ilk kez bol ürün verdi.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, son yıllarda yaz mevsimin sıcak geçtiğini söyledi.

İki yıl önce de bereketli bir yıl geçirdiklerini dile getiren Gök, "Bu sene yaz döneminde havaların çok sıcak olmasından dolayı meyve ağaçlarında bolluk, bereket yaşandı. Şimdiye kadar hiç bu kadar verim olmuyordu." dedi.

Yeni mahallede yaşayan Hacı Alkan (60) da yaklaşık 10 yıl önce evinin bahçesine, elma, armut, kaysı gibi meyve ağaçları diktiğini söyledi.

Çoğu kişinin bu tür meyvelerin bu bölgede yetişmeyeceğini söylediğini dile getiren Alkan, "Bu bahçeye ilçeye bağlı Çardakçatı mezrası var oradan bu fidanları getirdim diktim. Çoğu kişi burada bunlar yetişmez dedi. Kiraz, erik, vişne, kaysı, armut, elma her şey oluyor burada. Olmayan bir şey yok yeter ki mücadele et, yetiştirmeye çalış. Şu anda ağaç dallarında her şey görünüyor. Sarıkamış'ta ilk defa kaysıyı ben yetiştirdim. Kimse inanmıyordu, gördükten sonra inandılar. Sarıkamış'ta her şey yetişiyor." diye konuştu.

Ümit Alp ise havaların son iki aydır sıcak geçmesinden dolayı elmaların büyüdüğünü anlattı.