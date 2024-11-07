Sarıkamış'ta Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çağla Çelik (26) yönetimindeki 34 KE 8970 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Belencik köyü yolu üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.