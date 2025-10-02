Haberler

Sarıkamış'ta Saman Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Ramazan Pulgat yönetimindeki 33 BFK 67 plakalı saman yüklü tır, Kars-Erzurum kara yolu Karakurt köyü mevkisinde devrildi.

Pulgat'ın yaralandığı kazada tırdaki saman çuvalları yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince araçtan çıkartılarak Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir süre kapatılan yoldaki ulaşım, saman çuvallarının iş makinesiyle yolun kenarına alınması sonrası yeniden normale döndü.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
