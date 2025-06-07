Sarıkamış'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Sarıkamış'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Osman Koçyiğit idaresindeki 42 PE 870 plakalı otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda tali yoldan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 yaşındaki Zehra ile Hatice, Havva ve Veysel Karani Koçyiğit yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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