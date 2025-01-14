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Sarıkamış'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Sarıkamış'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ömürcan K. idaresindeki 40 ABT 109 plakalı otomobil ile Enes Y. yönetimindeki 07 BTZ 436 plakalı otomobil, General Kazım Karabekir Kışlası önünde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Samet A. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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