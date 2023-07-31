Sarıkamış'ta Otobüs Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Sarıkamış'ta şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Otobüsün Bursa terminalden çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Ölüme böyle gittiler: Sarıkamış'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Şarampole devrilen otobüsün Bursa terminalden çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

BURSA - Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Sarıkamış'ta şarampole yuvarlandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların sefere çıkmadan önce aileleri ile vedalaştığı anlar ve otobüsün Bursa terminalden çıkış görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Murat Yıldız'ın kullandığı 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildi. 7 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin ise yaralandığı kazada otobüsün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcularını alırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 66 numaralı peronda yakınlarını uğurlayanlar otobüsün arkasından el sallarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.