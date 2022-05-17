Sarıkamış'ta okul müdürlerine yönelik 'Eğitim Yöneticisi Geliştirme' semineri

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sarıkamış ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 4 modül halinde hayata geçirilen "Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı" (YÖGEP) semineri başladı.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi salonunda eğitim seminerinin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, okul müdürlerinin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik hazırlanan seminerin önemli olduğunu söyledi.

Programın 4 modül halinde, toplamda 120 saat süreceğini ifade eden Kızılok, şunları kaydetti:

"Bu seminerler eğitim liderlerinin bilgi ve becerilerini artırılması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Sizler bizim okullarımızdaki eğitim liderlerimizsiniz. Sizler ne kadar güçlü olursanız öğretmenlerimiz de o denli güçlü olur. Bu sürecin en verimli şekilde geçeceğinden eminim. Bu seminerin eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kızılok, eğitim seminerinde öğretmenin güçlendirilmesi, yetenek yönetimi, deneyim paylaşımı, takım kurma ve yönetme, iletişim, kültür ve medeniyet, rehberlik ve psikolojik danışma ile özel eğitim, protokol ve sosyal davranış kuralları gibi birçok konuların işleneceği de sözlerine ekledi.