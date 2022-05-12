Sarıkamış'ta öğrencilere yönelik trafik semineri düzenlendi

SARIKAMIŞ, KARS (AA) - Sarıkamış'ta Trafik Haftası nedeniyle öğrencilere seminer verildi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlen seminerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilere trafikte uyulması gereken genel kuralları anlattı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Kübra Kavak, yaya ve yolcuların uyması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçiş kuralları, okul servis aracı biniş-iniş kuralları konusunda fotoğraf ve videolarla bilgi verdi.

Trafik polisi Burak Yılmaz da emniyet kemerinin önemi, oyun oynanacak, bisiklet sürülecek yerler gibi konularda slayt gösterisi yaptı.

Ekipler, seminer sonunda öğrencilere bilgilendirici broşür dağıttı.