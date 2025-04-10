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Sarıkamış'ta Nisan Ortasında Yoğun Kar Yağışı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Nisan ayının ortalarında yoğun kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kış manzarasıyla karşılaşırken, meteoroloji yetkilileri ilerleyen günlerde de kar yağışı ve zirai don riski hakkında uyarılarda bulundu.

Sarıkamış'a lapa lapa kar yağdı

KARS - Sarıkamış'ta, Nisan ortasında adeta kışa geri döndü. Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bahar aylarına girilmesine rağmen kış şartları etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman görülen kar yağışları, bu kez Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili oldu. 10 Nisan'da lapa lapa yağmaya başlayan kar, kısa sürede cadde, sokak ve araçları beyaz örtüyle kapladı.

Vatandaşlar işe gitmek üzere dışarı çıktıklarında sürpriz manzarayla karşılaştı. Kars'ta kış sezonun yeniden açıldığına dikkat çeken vatandaşlar, "Evet 10 Nisan 2025 gördüğünüz gibi Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı var. Bizlerde evden çıktığımızda araçların üzeri karla kaplanmıştı. Sarıkamış'ta galiba sezon yeniden açılacak" dedi.

Sarıkamışlılar Nisan ayında baharı beklerken gelen kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede aralıklarla kar yağışının birkaç gün daha etkili olabileceğini ve zirai don riskine karşı çiftçilerin tedbirli olması gerektiğini açıkladı. Sarıkamış'ta aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA - Güncel
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