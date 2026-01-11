Kars'ta sakallı akbaba görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "doğanın çöpçüsü" olarak bilinen sakallı akbaba görüntülendi.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından nadir görülen bazı türler de ortaya çıkmaya başladı.

Sarıkamış ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde görülen sakallı akbaba, bir süre havada süzüldükten sonra gözden kayboldu.

Türkiye'deki dört akbaba türü arasında görüntülenmesi en zor tür olarak bilinen sakallı akbabalar, doğadaki leş ve kemikleri temizleyerek ekosisteme önemli katkı sağlıyor. Bu özellikleriyle sakallı akbabalar, doğanın çöpçüsü olarak nitelendiriliyor.