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Sarıkamış'ta öğrencilere meslekleri öğretme projesi gerçekleştirildi

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Sarıkamış ilçesinde "Meslekleri Öğreniyorum-Geleceğe Bilerek Yürüyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Sarıkamış ilçesinde "Meslekleri Öğreniyorum-Geleceğe Bilerek Yürüyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Yağbasan Köyü İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı yöneticileri köye giderek öğrencilerle buluştu.

Proje yöneticisi öğretmen Çiğdem Solmaz Çelik, projede amaçlarının öğrencileri, istediği mesleklere sahip olan kişilerle buluşturup bilgi edinmesini, merak ettiklerini öğrenmesi ve geleceğe dair hedeflerini netleştirmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Çelik, "Meslek sahibi kişilere merak ettiklerinin sorularak hedeflerinin netleştirilmesi, öğrencilerin geleceğe adımlarının sağlamlaştırılması, kendi isteği dışındaki mesleklerle ilgili donanıma sahip olmalarıyla birlikte genel kültürlerine katkıda bulunmayı sağlamak istedik." dedi.

Bilgilendirmenin ardından Çelik, projeye katkı sunan Sarıkamış Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okula gelip mesleklerini öğrencilere anlatanlara teşekkür etti.

Vakıf yöneticisi, doğa fotoğrafçısı emekli Dr. Öğr. Görevlisi Gürsoy Solmaz ise öğretmenlik ve fotoğrafçılık konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Çiğdem Solmaz Çelik, öğretmenler Meryem Bulut ve Şevval Gümüş de proje kapsamında Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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