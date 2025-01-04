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Sarıkamış'ta Meşaleli Kayak Gösterisi Düzenlendi

Sarıkamış'ta Meşaleli Kayak Gösterisi Düzenlendi
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Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma timleri meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirdi. Etkinlik, bakanlar ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ellerindeki meşalelerle zirveden inen JAK timleri, kayak pistinde demirden yapılan "Sarıkamış 110. Yıl" yazısını ateşledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve çok sayıda vatandaşın izlediği meşaleli gösteri yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin ardından vatandaşlar askerlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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