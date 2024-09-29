Sarıkamış'ta Kurtuluşun 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, törende yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Allahuekber Dağları'nda Türk milletinin cesareti, kararlılığı ve azmi ile bu toprakların vatan olduğunu söyledi.

Kılıç, Sarıkamış'a destan yazıldığını ifade ederek, "Anadolu'nun Türk kalabilmesi ve ülkenin hür olabilmesi, o ağıt yakan anaların destan yazan evlatları sayesindedir. Kınalı kuzularımız soğuğa, imkansızlığa ve talihsizliğe karşı unutulmaz bir kahramanlık destanı yazmışlardır. " dedi.

Törende, şiirler okunmasından sonra öğretmenlerden oluşan halk müziği korosu, Kafkas halk oyunları ekibi, öğrencilerin bando takımı gösteri yaptı. Erzurum 9'uncu Kolordu Komutanlığı Bando Takımı da gösteri sundu.

Program, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.