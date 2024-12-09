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Sarıkamış'ta Kurt ve Kızıl Tilkiler Yiyecek Arayışında

Sarıkamış'ta Kurt ve Kızıl Tilkiler Yiyecek Arayışında
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karla kaplı doğada yiyecek arayan kurt ve kızıl tilkiler görüntülendi. Kar yağışı ile birlikte yaban hayatı yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kurt ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışıyla doğanın beyaza büründüğü ilçe kırsalında, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

İlçeye bir kilometre uzaklıktaki Çamaşır Dere ve Hançerli düzü bölgesindeki karlı arazide yiyecek arayışına çıkan kurt ve tilkiler objektife yansıdı.

Bir süre karlı arazide gezinen yaban hayvanları, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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