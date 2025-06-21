Sarıkamış'ta Kışın Papatya Güzelliği

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış mevsiminde açan papatya çiçekleri, dar ve çetin geçen kışa rağmen doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sarıkamış'ın farklı mevsimlerdeki güzellikleri gözler önüne seriliyor.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mera ve çayırlıklar papatya çiçekleriyle bezendi.

Kışın karla kaplı ilçenin Kızılçubuk meralık alanı ile Hançerli düzünde açan papatyalar, oluşturduğu güzel görüntülerle vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Doğaseverlerden Ömer Ayan, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının her mevsim farklı güzel olduğunu söyledi.

Son günlerde açan güneşle her tarafın çiçeklerle renklendiğini ifade eden Ayan, "Sarıkamış kışın karla beyaz oluyor, yazın papatyalar açıyor yine beyaz. Beyaz bizim vazgeçilmezimiz çok güzel çiçekler açıyor." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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