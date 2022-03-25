Sarıkamış'ta karla mücadele çalışmaları
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Gece yol açma çalışması Kara yolunda karla kapanan uyarı ve yön tabelaları Yolları açan araçlar Seyir halindeki araçlar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi köy yollarında karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
KARS (AA) - Gece yol açma çalışması
Kara yolunda karla kapanan uyarı ve yön tabelaları
Yolları açan araçlar
Seyir halindeki araçlar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi köy yollarında karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor.