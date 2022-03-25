Sarıkamış'ta karla mücadele çalışmaları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıkamış'ta karla mücadele çalışmaları

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Gece yol açma çalışması Kara yolunda karla kapanan uyarı ve yön tabelaları Yolları açan araçlar Seyir halindeki araçlar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi köy yollarında karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

KARS (AA) - Gece yol açma çalışması

Kara yolunda karla kapanan uyarı ve yön tabelaları

Yolları açan araçlar

Seyir halindeki araçlar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi köy yollarında karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Sarıkamış'ta karla mücadele çalışmaları

Sarıkamış'ta karla mücadele çalışmaları

Sarıkamış'ta karla mücadele çalışmaları

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Kars, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title