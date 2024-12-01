Sarıkamış'ta Kar Yağışı Tilkilere Zor Anlar Yaşatıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken tilkileri vatandaşlar ekmekle besledi.

İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü ilçede, tilkiler Tepe Mahallesinde evlerin önüne geldi.

Aç kalan tilkiler mahalleli tarafından ekmekle beslendi.

Vatandaşlardan Ömer Ayan, AA muhabirine, havaların aşırı derecede soğuduğunu belirterek, "Tilkiler aç kalıyor, ormanda beslenemiyorlar. Bizim peşimize dolaşıyorlar, bize alıştılar, yabancılık çekmiyorlar. Biz de onlara ekmek veriyoruz." diye konuştu.