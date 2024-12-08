Sarıkamış'ta Kar Yağışı Sevindiriyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan kar aralıklarla etkisini artırdı, ilçe kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Turizmcilerden Mehmet Saraçoğlu kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Büyük bir heyecanla kar yağışını bekliyorduk bütün hazırlıklarımızı yaptık inşallah iyi bir sezon olur." dedi.