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Sarıkamış'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Sarıkamış'ta Kar Yağışı Etkili Oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü. Vatandaşlar sabah iş yerlerinde ve araçlarında biriken karları temizledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Hikmet Buğday, havaların tekrar soğuduğunu belirterek, "Akşam kar yağışı başladı, aralıklarla devam ediyor. Sabah kalktık, arabamızı temizledik. Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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