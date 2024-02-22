Sarıkamış'ta Kar Yağışı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, çocuklar ise kar topu oynayarak eğlendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
İlçede soğuk havanın ardından kar etkili oldu.
Aniden bastıran kara vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Yağışa sevinen çocuklar ise okul bahçesinde kar topu oynayarak eğlendi.
Vatandaşlardan Erbil Özkaya, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirterek, "Sarıkamış'a yaklaşık 4 gündür kar yağmıyordu ama başladı. Kar şehri Sarıkamış'a herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.