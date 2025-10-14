Sarıkamış'ta Kar ve Sonbahar Renkleri Bütünleşti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, sonbahar renkleriyle bütünleşerek güzel manzaralar oluşturdu.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ilçede, dün etkili olan yağışla 2 bin 500 rakımlı Ağbaba Dağı ve Sulu Dere ormanlık alanı karla kaplandı.

Beyaz örtünün, sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanla buluşması güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Ormanlık alanda yiyecek arayan yılkı atları da görüntülendi.