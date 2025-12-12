Haberler

Sarıkamış'ta yoğun yağışla biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan yoğun yağışın ardından biriken kar, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla yerleşim yerlerinin dışına taşınıyor. 40 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımdaki aksaklıklar giderilmeye çalışılıyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı ilçede, belediye ekipleri ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı ilçede, belediye ekipleri ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle cadde ve sokaklardaki karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyor.

Esnaflardan Fatih Cengiz, AA muhabirine, yoğun kar yağışından sonra cadde ve sokaklarda kar yığınları oluştuğunu belirterek, "İki gündür yağan karla trafikte aksaklıklar oluyordu. Belediyemizin yapmış olduğu kar temizliği çalışmalarıyla beraber trafikte normal akışına girdi, çalışmalardan memnunuz." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
500

