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Sarıkamış'ta 'Kar Güzeli' adlı tilkiye elden besleme

Sarıkamış'ta 'Kar Güzeli' adlı tilkiye elden besleme
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Tepe Mahallesi sakinleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kızıl tilkiye 'Kar güzeli' adını vererek, her gün elden yiyecek veriyorlar. Mahalleli, tilkilerine alıştıklarını ve ona besin vermek için kamelya önünde toplandıklarını ifade ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Tepe Mahallesi sakinleri, "Kar güzeli" adını verdikleri kızıl tilkiye her gün elleriyle yiyecek yediriyor.

Ormanlık alana yakın konumda bulunan mahallede yaşayanlar, soğuk ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken tilkileri bugünlerde sık sık görmeye başladı.

Mahalle sakinleri, bölgeye çok sık geldiği için kendilerine alışan bir kızıl tilkiyi elleriyle beslemeye başladı.

"Kar güzeli" ismi verilen tilki, mahallelinin uzattığı ekmek ve bisküvileri yedikten sonra tekrar ormanlık alanda gözden kayboluyor.

Mahalle sakinlerinden Ömer Ayan, AA muhabirine, kar yağışı ve soğuk havanın yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kızıl tilkilerin mahalleye alıştığını belirten Ayan, "Bir kızıl tilkimizin adını 'Kar güzeli' koyduk. Her akşam oturduğumuz kamelyanın önüne geliyor, biz de ekmek bisküviyle besliyoruz. Elimizden alıp yiyor, artık bize alıştı, biz de ona alıştık. O da bizi, biz de onu çok sevdik." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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