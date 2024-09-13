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Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası Programı Düzenlendi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi sundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kızılok, burada yaptığı konuşmada, eğitim, milletlerin gelişmesinin ve kalkınmasının anahtarı olduğunu söyledi.

Eğitim sayesinde toplumlar kültürlerini, birikimlerini gelecek nesillere aktardıklarını belirten Kızılok, "Yarınlara hükmetmek isteyen milletler, eğitim aracılığı ile gençlerini geleceğe hazırlama yarışına girmişlerdir. Tarihin her döneminde söz sahibi olmuş aziz ve kadim bir milletin evlatları olarak bugün bizlerin de bu yarıştan uzak durması düşünülemez." dedi.

Fevzi Çakmak İlkokulu'nun hazırlayıp sunduğu program, öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve yeni okula başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencilerinin hediye vermesiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Gözeger, İlçe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sarıkamış Eğitim Güncel kars

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