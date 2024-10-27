Sarıkamış'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Çatak köyü mevkisinde, M.A. yönetimindeki 25 EZ 886 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.