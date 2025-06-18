Sarıkamış'ta Gelincik Tarlaları Görsel Şölene Dönüştü

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından meralarda ve yaylalarda açan gelincikler, fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. Doğa fotoğrafçıları, bu renk cümbüşünü ölümsüzleştirmek için çalışmalara başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından meralar ve yaylalar gelinciklerle süslendi.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ilçede, yağışlar sonrası havaların ısınmasıyla kırsalda güzel manzaralar oluştu.

İlçenin 2 bin 500 rakımlı Mescitli köyü meralarında adeta gelincik tarlaları oluştu. Çiçeklerle renklenen bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, en güzel kareleri objektiflerine yansıtmaya çalıştı.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, Sarıkamış'ın renklenen doğasında fotoğraf çekmenin tam zamanı olduğunu söyledi.

Gelincik fotoğrafı çekmenin insana huzur verdiğini ifade eden Koçaş, "Uzun bir kış dönemi geçirdik. Haziranın ortalarına doğru buralarda da havalar ısındı. Isınınca doğa bütün cömertliğini bize sundu. Şu anda bulunduğumuz yer bir gelincik tarlası ve oldukça geniş bir alanda. Karşı taraflarda sarı ve mor çiçeklerin hakim olduğu tarlalar da var. Biz de doğa fotoğrafçıları olarak bu fırsatı kaçırmıyoruz, çeşitli çalımalar yapıyoruz. Bu güzel manzarayı gerek dronla gerek fotoğraf makineleriyle görüntüleyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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