Haberler

Sarıkamış'ta Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadın veliler ve öğretmenler, Gazze'ye destek amaçlı kermes düzenledi. Kermeste yapılan yiyeceklerin satışından elde edilen gelir, Gazze'deki insanlara ulaştırılacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadın veliler ve öğretmenler ele ele verip, Gazze'ye destek kermesi düzenledi.

Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu bahçesinde kurulan stantta kadınların evlerinde yaptığı kek, pasta ve yemek gibi bir çok ürün satışa sunuldu. Kermese ilgi gösteren vatandaşlar alışveriş yaptı.

Elde edilecek gelirin, Gazze'deki insanlara ulaştırılacağı belirtildi.

Kermesi ziyaret eden Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, Gazze'de yaraların sarılması için bölge olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Velilerle beraber Filistin'deki yıkımı bir nebze olsun hafifletebilmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Aslantatar, "Velilerimiz ve öğretmenlerimiz güzel bir etkinlik düzenledi. Sarıkamış halkının da bu noktada ciddi desteği olduğunu görüyoruz. Karınca misali Filistin'e destek vermek için Kars'tan, Sarıkamış'tan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle velilerimizden, öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Hepsinin emeklerine sağlık, teşekkür ediyoruz." dedi.

Okul müdürü Gözde Karakaş da velilerden gelen istek üzerine kermesi açtıklarını, Gazzelilere ufak da olsa katkı sağlamak istediklerini anlattı.

Velilerden Erhan Ejder de kermesin çok güzel olduğunu, vatandaşların da katkısının çok iyi olduğunu belirterek, emek verenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, İlçe Müftüsü Muhammet Divani, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, İnönü Mahallesi muhtarı Esat Aydemir, öğrencilerle ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları netleşti! 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

Türkiye'de yok satıyor! Otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı

Maça damga vuran görüntü İsrail'i rahatsız etti
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu

Bakan Fidan büyükelçilere yeni görev yerlerini bildirdi
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı

Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.