Sarıkamış'ta Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadın veliler ve öğretmenler ele ele verip, Gazze'ye destek kermesi düzenledi.

Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu bahçesinde kurulan stantta kadınların evlerinde yaptığı kek, pasta ve yemek gibi bir çok ürün satışa sunuldu. Kermese ilgi gösteren vatandaşlar alışveriş yaptı.

Elde edilecek gelirin, Gazze'deki insanlara ulaştırılacağı belirtildi.

Kermesi ziyaret eden Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, Gazze'de yaraların sarılması için bölge olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Velilerle beraber Filistin'deki yıkımı bir nebze olsun hafifletebilmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Aslantatar, "Velilerimiz ve öğretmenlerimiz güzel bir etkinlik düzenledi. Sarıkamış halkının da bu noktada ciddi desteği olduğunu görüyoruz. Karınca misali Filistin'e destek vermek için Kars'tan, Sarıkamış'tan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle velilerimizden, öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Hepsinin emeklerine sağlık, teşekkür ediyoruz." dedi.

Okul müdürü Gözde Karakaş da velilerden gelen istek üzerine kermesi açtıklarını, Gazzelilere ufak da olsa katkı sağlamak istediklerini anlattı.

Velilerden Erhan Ejder de kermesin çok güzel olduğunu, vatandaşların da katkısının çok iyi olduğunu belirterek, emek verenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, İlçe Müftüsü Muhammet Divani, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, İnönü Mahallesi muhtarı Esat Aydemir, öğrencilerle ve vatandaşlar katıldı.