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Sarıkamış'ta fotoğrafçılar rengarenk çiçekler ve kelebekleri görüntüledi

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından meralar, rengarenk çiçekler ve kelebeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından meralar, rengarenk çiçekler ve kelebeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 500 rakımlı ilçedeki Hamamlı düzü ve kelebek vadileri, yağışların etkisiyle papatya, gelincik gibi rengarenk açan birçok çiçekle bezendi.

Mavi, kırmızı, kahverengi ve beyaz renklerdeki kelebekler de kondukları çiçeklerle doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Doğa fotoğrafçıları da çiçeklerin oluşturduğu güzel manzara ve kelebeklerin fotoğraflarını çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının bu mevsimde eşsiz güzelliğe büründüğünü söyledi.

Cellat, bu güzelliklerin doğaseverleri ve fotoğrafçıları cezbettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'taki Kelebekler Vadisi'nde rengarenk çiçekler içerisinde buluşup kelebekleri çekmek için geldik. Bölgemiz gerçekten bu mevsimde doğa fotoğrafçıları için çok zengin flora ve görüntü sunuyor. Bu yüzden fotoğrafçıları ve doğaseverleri bölgemize davet ediyoruz. Lütfen bir an önce bölgemize gelin." diye konuştu.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

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