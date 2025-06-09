Sarıkamış'ta Düşen Çobanı AFAD Kurtardı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayalık alanda düşerek ayağını kıran 18 yaşındaki çoban, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Zorlu arazi koşullarında ilk müdahale yapılarak sedye ile güvenli alana taşındı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayalık alanda düşerek ayağını kıran çoban, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kazantaş köyünde küçükbaş hayvan otlatan 18 yaşındaki Abdulkadir İlimli, kayalık alanda dengesini kaybederek düşüp ayağını kırdı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri zorlu arazi koşullarında İlimli'ye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Sedye ile güvenli alana taşınan çoban, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan İlimli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel