Sarıkamış'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sarıkamış'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, havanın soğumasıyla doluya dönüştü ve etrafı beyaza bürüdü. Besiciler, dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonrası etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü.

İlçede öğle saatlerinden başlayan sağanak, havanın soğumasıyla doluya dönüştü.

Dağlık bölgelerde hayvanlarını otlatan besiciler, dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı besiciler, yağışla beyaza bürünen merada hayvanlarını otlatmayı sürdürdü.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, birkaç gündür ilçede sağanağın etkili olduğunu belirterek, aniden bastıran doluyla etrafın beyaza büründüğünü söyledi.

Çobanlardan Azat Kaya da aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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