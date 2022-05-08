Sarıkamış'ta dolu etkili oldu

KARS (AA) - Beyaza bürünün mahalle ve arazi

Ormanlık alan

Yiyecek arayan tilki ve kızıl şahin

Şemsiye ile yürüyen vatandaş KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Acısu mevkisi ile Şehitler Mahallesi yağan dolu ile beyaza büründü. Soğuktan dolayı aç kalan tilkiler ve kızıl şahinler arazide yiyecek aradı