Sarıkamış'ta dolu etkili oldu - Haberler

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Sarıkamış'ta dolu etkili oldu

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Beyaza bürünün mahalle ve arazi Ormanlık alan Yiyecek arayan tilki ve kızıl şahin Şemsiye ile yürüyen vatandaş KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Acısu mevkisi ile Şehitler Mahallesi yağan dolu ile beyaza büründü.

KARS (AA) - Beyaza bürünün mahalle ve arazi

Ormanlık alan

Yiyecek arayan tilki ve kızıl şahin

Şemsiye ile yürüyen vatandaş KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Acısu mevkisi ile Şehitler Mahallesi yağan dolu ile beyaza büründü. Soğuktan dolayı aç kalan tilkiler ve kızıl şahinler arazide yiyecek aradı

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Kars, Güncel, Haberler

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