Sarıkamış'ta dolu etkili oldu
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Beyaza bürünün mahalle ve arazi Ormanlık alan Yiyecek arayan tilki ve kızıl şahin Şemsiye ile yürüyen vatandaş KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Acısu mevkisi ile Şehitler Mahallesi yağan dolu ile beyaza büründü.
KARS (AA) - Beyaza bürünün mahalle ve arazi
Ormanlık alan
Yiyecek arayan tilki ve kızıl şahin
Şemsiye ile yürüyen vatandaş KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Acısu mevkisi ile Şehitler Mahallesi yağan dolu ile beyaza büründü. Soğuktan dolayı aç kalan tilkiler ve kızıl şahinler arazide yiyecek aradı
AA / Hüseyin Demirci - Güncel