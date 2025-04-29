Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

Sarıkamış'ta diş polikliniği, törenle hizmete girdi

Sarıkamış'ta diş polikliniği, törenle hizmete girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan Vadi Sarıkamış Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan Vadi Sarıkamış Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kaymakam Enis Aslantatar, açılışta yaptığı konuşmada, şehitler diyarı ve turizm cenneti Sarıkamış'a böyle modern cihazlarla donatılmış kinliğin hizmete girmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Ağız ve diş sağlığının çok önemli bir sorun olduğunu ifade eden Aslantatar, "Sarıkamış ve bölge adına çok güzel bir tesise sahip olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Bu modern polikliniğimizde son teknolojiyle yapılmış panoramik röntgen cihazı ve laboratuvar gibi donanımlar da yer almakta. Böylece vatandaşlarımız, daha kapsamlı ve kaliteli bir ağız ve diş sağlığı hizmetine modern bir ortamda erişme imkanına kavuşmuş oldu, bol bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Polikliniğin kurucu hekimlerinden Dr. Yiğit Karabağ, Genel Cerrahi Uzmanı Oğuz Yüce ve Dr. Metin Can Akgül, katılımcılara teşekkür etti.

Açılışa, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Cumhuriyet Savcısı Osman Buğra Tekne, Hakim Ozan Kerem Şahin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.