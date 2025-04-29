Sarıkamış'ta diş polikliniği, törenle hizmete girdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan Vadi Sarıkamış Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kaymakam Enis Aslantatar, açılışta yaptığı konuşmada, şehitler diyarı ve turizm cenneti Sarıkamış'a böyle modern cihazlarla donatılmış kinliğin hizmete girmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Ağız ve diş sağlığının çok önemli bir sorun olduğunu ifade eden Aslantatar, "Sarıkamış ve bölge adına çok güzel bir tesise sahip olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Bu modern polikliniğimizde son teknolojiyle yapılmış panoramik röntgen cihazı ve laboratuvar gibi donanımlar da yer almakta. Böylece vatandaşlarımız, daha kapsamlı ve kaliteli bir ağız ve diş sağlığı hizmetine modern bir ortamda erişme imkanına kavuşmuş oldu, bol bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Polikliniğin kurucu hekimlerinden Dr. Yiğit Karabağ, Genel Cerrahi Uzmanı Oğuz Yüce ve Dr. Metin Can Akgül, katılımcılara teşekkür etti.

Açılışa, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Cumhuriyet Savcısı Osman Buğra Tekne, Hakim Ozan Kerem Şahin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.