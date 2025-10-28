Sarıkamış'ta Cumhuriyetin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Sarıkamış 29 Eylül İlkokulunda düzenlenen 'Yaşasın Cumhuriyet' programında öğrenciler oratoryo ve bayraklı gösterilerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Etkinliğe Kaymakam ve yerel protokol de katıldı.
Sarıkamış ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı etkinliklerle kutlanıyor.
Sarıkamış 29 Eylül İlkokulunda düzenlenen "Yaşasın Cumhuriyet" programı renkli geçti. Okulun konferans salonunda düzenlenen programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler oratoryo ve bayraklı gösteriler yaptı, şiirler okudu.
Program, İzmir Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel